Власти Москвы рассказали о завершении реконструкции Малого театра

Здание Малого театра в Москве в ближайшее время будет введено в эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

«Заключение о соответствии уже получено, на днях будет получено разрешение на ввод [Малого театра]», — сказал он, не уточнив точную дату открытия.

Глава департамента градостроительной политики добавил, что с 2011 года в центральном округе Москвы реконструированы 10 особо значимых объектов, включая Исторический музей.

Реконструкция здания Малого театра в Москве началась в 2014 году. Сметная стоимость работ, в число которых вошли укрепление фундамента, реставрация исторической сцены и интерьеров, а также расширение внутреннего двора, по информации Минкультуры, составила 7,1 млрд руб. Реконструкция расположенного рядом Большого театра, проводившаяся с 2005 по 2011 год, обошлась бюджету в 35 млрд руб.

В апреле 2016 года глава Минкультуры Владимир Мединский заявлял, что открытие Малого театра запланировано на осень 2016 года.