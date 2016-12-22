Украина и США отказались от наблюдательного полета из-за поломки самолета

Наблюдатели из Украины и США отказались от запланированного наблюдательного полета над территорией России из-за неисправности самолета. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Совместный полет наблюдателей из двух стран должен был пройти с 19 по 24 июня в рамках Договора по открытому небу. Однако власти США уведомили российскую сторону об отказе от полета из-за неисправности американского самолета наблюдения ОС-135Б. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. Так, в 2016 году, через 40 минут после взлета ОС-135Б из аэропорта в Улан-Удэ, экипаж заметил, что одна из стоек шасси так и не была убрана. Самолет запросил разрешения на экстренную посадку в Хабаровске. При приземлении никто не пострадал.

Самолеты ОС-135Б, используемые для наблюдательных полетов, были введены в эксплуатацию в 1993 году. Они переоборудованы из самолетов-разведчиков погоды Boeing WC-135B и оснащены специальной аппаратурой. В эксплуатации в ВВС США сейчас находятся два самолета этого типа.

О планах проведения совместного наблюдательного полета инспекторами из Украины и США стало известно 19 июня. В свою очередь, полеты российских самолетов Ту-154М над США запланированы с 18 июня по 3 июля. Два полета должны быть проведены с аэродромов Тревис в штате Калифорния и Макконнелл в штате Канзас.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. К 2017 году участниками договора являются 34 страны. Цель договора — содействие укреплению доверия между государствами с помощью улучшения механизмов контроля за военной деятельностью.