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На шахте в Коми произошло обрушение породы
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На шахте в Коми произошло обрушение породы
Общество, 10:25
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На шахте в Коми произошло обрушение породы

На шахте «Интинская» в Коми произошло обрушение горной породы, об этом говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, авария произошла в 08:45 по местному времени в верхнем сопряжении с лавой 842.

«На место выехали подразделения Интинского пожарно-спасательного гарнизона (2 отделения Интинского взвода ВГСО — 15 человек, 2 единицы техники; оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона) и экстренные оперативные службы г.Инта», — говорится в сообщении.

​Никакой информации о погибших или пострадавших ведомство не публикует.

В то же время, по данным источника ТАСС в экстренных службах республики, в результате аварии пропал один человек, еще один — пострадал. По словам источника, авария произошла в штреке на глубине 320 м. ​

​«Всего в шахте находились порядка 190 человек, необходимости в их эвакуации нет», — сообщил источник, добавив, что шахта продолжает работать, вентиляция не нарушена.

При этом, по данным «РИА Новости», всего в шахте находились более 190 человек, 192 после обрушения были выведены на поверхность.

Официальной версии причин случившегося пока нет. По информации источника «Интерфакса», обрушение могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности.

«Среди основных версий возможное нарушение техники безопасной работы в забое — предполагаемый отказ от соблюдения ограничений в пользу увеличения выработки породы», — сказал источник.

Он отметил, что в числе основных версий также рассматриваются и природные причины. «Существует комплекс природных явлений, которые могут спровоцировать непроизвольный частичный обвал породы, однако при должном соблюдении мер безопасности, как правило, такие явления удается предупредить и не допустить их развития до критической ситуации», — сказал он.

По этим данным, заблокированным под землей может оставаться один шахтер. В общей сложности из шахты были эвакуированы порядка 200 горняков, из них 16 — непосредственно в районе обрушения, уверен источник.

«Интауголь» — одно из двух угольных предприятий республики Коми, наряду с «Воркутауголь». Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта.​

Теги: шахта , обрушение , шахтеры , Республика Коми
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