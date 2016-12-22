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Польша возобновила прием российского газа по газопроводу «Ямал — Европа»
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Польша возобновила прием российского газа по газопроводу «Ямал — Европа»
Бизнес, 09:11
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Польша возобновила прием российского газа по газопроводу «Ямал — Европа»

Польша возобновила подачу в систему газопроводов страны газа, поступавшего по реверсу из транснационального газопровода «Ямал — Европа». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского газового оператора GAZ-System.

«23 июня в 06:00 (07:00 мск) GAZ-System благодаря улучшению качества природного газа возобновился сбор топлива в национальную газотранспортную систему из трубопровода «Ямал» — говорится в сообщении.

Компания GAZ-System перестала подавать газ в систему газопроводов страны из «ямальского газопровода» 21 июня в связи с низким качеством газа. «В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», — говорилось в заявлении компании. GAZ-System планировала ввести ограничения на прием газа до 23 июня, уточнив, что они могут быть продлены в случае необходимости.

Причиной изменения качества российского газа стала техническая неполадка. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Газпром экспорта». «С середины сегодняшнего дня [22 июня — РБК.] в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества», — подчеркнули в пресс-службе. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью Bloomberg в Праге назвал реакцию Польши на проблему с качеством российского газа «попыткой сделать из мухи слона».

Теги: Газ , Польша , "Ямал-Европа"
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