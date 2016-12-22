Facebook и Netflix столкнулись с угрозой ограничения работы в Таиланде

Компаниям Facebook, YouTube и Netflix грозит ограничение деятельности в Таиланде, в том числе рекламной, если они не зарегистрируют в стране местные юридические лица. Об этом сообщает газета «Bangkok Post» со ссылкой на Национальную комиссию по радиовещанию и телекоммуникациям (НКРТ).
Компании должны будут зарегистрировать свои услуги over-the-top (OTT — услуги, не привязанные к конкретному оператору сети) в соответствии с предписаниями НКРТ до 22 июля, иначе их ждут юридические ограничения.
«Мы не хотим использовать термин «незаконный» для тех поставщиков OTT, которые не зарегистрированы, но их услуги в таком случае не будут соответствовать тайскому законодательству» — заявил газете вице-председатель НКРТ полковник Нати Суколрат.
Новая нормативная база для компаний, предоставляющих услуги ОТТ, была принята на совещании НКРТ и вступила в силу 22 июня. На совещании присутствовали около 24 операторов телеканалов и 11 операторов ОТТ. Представители Facebook, YouTube и Netflix на совещание не явились. Тем не менее, регистрация местных юридических лиц для этих компаний обязательна, отмечает Суколрат.По его словам, комиссия рассматривает возможность принятия мер по наложению запрета на рекламу и других ограничений для тех, кто не зарегистрируется в указанный срок. Суколрат уточнил, что комиссия не намерена штрафовать или закрывать эти компании, поскольку «не желает неудобств пользователям».