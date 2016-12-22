Facebook и Netflix столкнулись с угрозой ограничения работы в Таиланде

Компаниям Facebook, YouTube и Netflix грозит ограничение деятельности в Таиланде, в том числе рекламной, если они не зарегистрируют в стране местные юридические лица. Об этом сообщает газета «Bangkok Post» со ссылкой на Национальную комиссию по радиовещанию и телекоммуникациям (НКРТ).

Компании должны будут зарегистрировать свои услуги over-the-top (OTT — услуги, не привязанные к конкретному оператору сети) в соответствии с предписаниями НКРТ до 22 июля, иначе их ждут юридические ограничения.

«Мы не хотим использовать термин «незаконный» для тех поставщиков OTT, которые не зарегистрированы, но их услуги в таком случае не будут соответствовать тайскому законодательству» — заявил газете вице-председатель НКРТ полковник Нати Суколрат.

Новая нормативная база для компаний, предоставляющих услуги ОТТ, была принята на совещании НКРТ и вступила в силу 22 июня. На совещании присутствовали около 24 операторов телеканалов и 11 операторов ОТТ. Представители Facebook, YouTube и Netflix на совещание не явились. Тем не менее, регистрация местных юридических лиц для этих компаний обязательна, отмечает Суколрат.

По его словам, комиссия рассматривает возможность принятия мер по наложению запрета на рекламу и других ограничений для тех, кто не зарегистрируется в указанный срок. Суколрат уточнил, что комиссия не намерена штрафовать или закрывать эти компании, поскольку «не желает неудобств пользователям».