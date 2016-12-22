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Россияне стали хуже относиться к Украине
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Россияне стали хуже относиться к Украине
Украинский кризис, 08:18
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Россияне стали хуже относиться к Украине

Россияне стали хуже относиться к Украине: 59% респондентов выразили свое негативное отношение к Украине и лишь 26% опрошенных испытывают хорошие чувства к соседней стране. Об свидетельствует опрос «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

В марте 2017 года свое положительное отношение к Украине выразили 34% россиян, а 56% респондентов сказали, что плохо относятся к украинцам.

По данным Киевского международного института, на Украине количество респондентов, хорошо относящихся к России, с февраля 2017 года возросло с 40% до 43%. Количество украинцев, плохо относящихся к россиянам, уменьшилось с 46% до 37% за этот же период.

Опрос «Левады» также свидетельствует, что число россиян, считающих, что необходимо ввести визы и закрыть границу с соседней страной, «понемногу растет», а число украинцев падает.

Россияне внимательно следят за последними действиями Киева, такими как запрет российских соцсетей, прекращение транспортного сообщения и возможность введения въездных виз, отмечает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. «Они [россияне — РБК.] готовы поверить в улучшение отношений, как было после освобождения Савченко. Но ответных шагов не последовало, и российскому общественному мнению не за что было зацепиться» — сообщил Гражданкин. По его словам, 69% россиян и 88% украинцев хорошо отзывались друг о друге в сентябре 2013 года. Он добавил, что недоверие россиян к украинцам связано с «газовыми войнами», а на Украине отношение к России складывается из «баланса пророссийских и проукраинских регионов».

Теги: Россия , Украина , Левада-центр , Опрос
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