В Южной Корее подруга экс-президента получила 3 года тюремного заключения

Подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь, замешанную в коррупционном скандале, ​приговорили к трехлетнему тюремному сроку за незаконное давление на университет, где училась ее дочь Чон Ю Ра. Об этом сообщает Yonhup.

По данным агентства, Чхве Сун Силь обвиняется в сговоре с администрацией университета, целью которого стало поступление ее дочери. Также женщина требовала от преподавателей ставить дочери оценки за работы, которые она не сдавала.

Ранее прокуратура Южной Кореи арестовала на борту самолета, летевшего из Амстердама в Сеул, 21-летнюю Чон Ю Ра. По прибытии в Южную Корею девушку допросили по подозрению в том, что она поступила в Женский университет Ихваи ​«в обход установленных правил» и по поводу «нерегулярного финансирования ее конной подготовки» от компании Samsung Group.

Кроме того, девушку допросили по поводу возможной помощи матери в осуществлении мошеннических схем.

10 марта бывшему южнокорейскому лидеру предъявили обвинения в злоупотреблении властью и взяточничестве. Также Пак Кын Хе обвинили в передаче конфиденциальной информации о госделах постороннему лицу, ее близкой подруге Чхве Сун Силь. Конституционный суд утвердил решение парламента от декабря 2016 года о ее импичменте.