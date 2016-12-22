«Ведомости» узнали об отмене виз в Катар для граждан России

Катар смягчил визовый режим с Россией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальное заявление МВД Катара, с которым удалось ознакомиться редакции издания.

Теперь для визита в страну россиянам не понадобится приглашение и одобрение МВД страны, как это было раньше, указывает издание. Чтобы получить визу по прибытию в Катар, достаточно будет предоставить бронь гостиницы по прилету в страну.

Гражданам России понадобится также паспорт со сроком действия минимум полгода после прибытия, минимум $1500 на карте и обратный билет.

Стоимость такой въездной визы составит 100 катарских риалов ($27), а срок действия — месяц.

О грядущей либерализации режима в феврале 2017 года рассказывал посол России в Катаре Нурмамад Холов. Тогда он рассказал, что в 2017 году российские туристы, которые летят через Доху в другие страны, смогут получить бесплатную транзитную визу в Катар по упрощенной схеме на срок до 72 часов.