Прокуратура начала проверку после оскорблений ребенка медсестрой

Прокуратура на Сахалине начала проверку сообщения о грубом обращении медсестры местной ЦРБ с ребенком. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

Ранее портал «Сахалин. Инфо» опубликовал видеозапись с ребенком, где медсестра отчитывает его, используя грубые формулировки и ненормативную лексику. По данным издания, позднее сотрудница сама принесла заявление на увольнение.

Мальчик попал в Макаровскую ЦРБ после того, как его изъяли из родной семьи. Сейчас решается вопрос о лишении его матери родительских прав.