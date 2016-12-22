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Reuters узнал о планах Индии купить беспилотники США на $2 млрд
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Reuters узнал о планах Индии купить беспилотники США на $2 млрд
Политика, 04:23
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Reuters узнал о планах Индии купить беспилотники США на $2 млрд

США намерены поставить ВВС Индии 22 боевых беспилотника на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с ходом согласования сделки.

По данным источников, Пентагон объявит об этой сделке накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 26 июня. Моди проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сама сделка, по данным агентства, призвана подтвердить курс на укрепление сотрудничества между государствами в области обороны.

Reuters подчеркивает, что Индия станет первой страной, не входящей в НАТО, которая получит вооружение от Соединенных Штатов. Для заключения сделки еще требуется одобрение Конгресса.

В марте американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер писали министру обороны США Джеймсу Мэттису и госсекретарю Рексу Тиллерсону о крупной сделке с Индией, что она «будет способствовать интересам национальной безопасности США и защитит американские рабочие места». По словам источников, продажа беспилотников «пользуется поддержкой» со стороны Белого дома.

Ранее, как сообщает Reuters, американская авиастроительная компания Lockheed Martin объявила о заключении соглашения с индийской компанией Tata Group
о производстве самолетов F-16 на ее территории. Сделка проходила при условии, что США займется оснащением индийских ВВС самолетами.​ 

Теги: США , Индия , беспилотники
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