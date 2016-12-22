Генконструктор национальной ПРО назвал дату создания системы

В России эшелонированная национальная система противоракетной обороны (ПРО) появиться к 2025 году. Об этом главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев сообщил «Парламентской газете».

Он добавил, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района​. Система ПРО, по его словам, создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Кроме того, Боев заявил, что система создается на фоне «прямой угрозы» для России в связи с развертыванием в Румынии и Польше наземных комплексов ПРО. «Не исключено скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности», — заявил генконструктор.

Ранее Минобороны сообщало о выпуске первого опытного образца зенитной ракетной системы С-500 к 2020 году. По данным генерального конструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павла Созинова, С-500 будет способна поражать цели в 100 км от Земли. По словам генконструктора, такая система решает «целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны».