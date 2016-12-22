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Сотрудницу Минздрава уволили из-за критики поста о тяжелобольной девушке
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Сотрудницу Минздрава уволили из-за критики поста о тяжелобольной девушке
Общество, 00:19
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Сотрудницу Минздрава уволили из-за критики поста о тяжелобольной девушке

Минздрав уволил сотрудницу пресс-службы Анну Любезнову после ее резкой критики поста в социальной сети о тяжелобольной девушке Ирине Васильевой. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее, по данным Life, в соцсети появилась информация с просьбой помочь тяжелобольной астраханке Васильевой. Автор поста утверждал, что министерство не предоставило девушке дорогостоящее лекарство, которое должно было быть поставлено за счет областного бюджета.

По данным издания, Любезнова оставила резкий комментарий: «Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько людей нуждаются в элементарном жилье». По словам Любезновой, на такие деньги можно купить 12 квартир. Спустя некоторое время комментарий был стерт.

Как сообщает Минздрав, Любезнова «некорректно прокомментировала» обеспечение лекарствами тяжелобольной. Комментарий бывшей сотрудницы «является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства», — сказано в сообщении. Также в Минздраве подчеркнули, что ситуация с лекарствами для Васильевой находится «на особом контроле», сейчас проводятся закупки необходимого препарата.​

Теги: Минздрав , Астрахань
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