МВД Израиля заявило о 79 тыс. нелегально оставшихся в стране туристах

По данным МВД Израиля, в стране нелегально остались 79 тыс. иностранных туристов, которые в основном являются гражданами Украины и Грузии. По количеству они превзошли нелегалов из Африки, которые ранее были проблемой в стране. Об этом заявил министр внутренних дел Израиля Арье Дери на выступлении перед парламентской комиссией по внутренним делам кнессета (парламента страны), передает местный телеканал Arutz Sheva.

Украина, Грузия и Россия имеют безвизовый режим с Израилем, что ​позволяет туристам из этих государств въезжать в страну и находиться в ней три месяца каждые полгода.

Кроме того, по словам Дери, сейчас в Израиле находятся 39 тыс. выходцев из Африки, «не считая детей». Министр добавил, что широко распространена практика, когда иностранцы, которые приезжают в Израиль, запрашивают политубежище. До окончания рассмотрения которого этих людей нельзя депортировать.

«Если мы не решим эту проблему сейчас, ситуация ухудшится, и мы столкнемся с 200 тыс. человек вместо 40 тыс.», — добавил Дери.

Комиссия просит министра общественной безопасности Гилада Эрдана увеличить количество полицейских в южном Тель-Авиве, заявил парламентарий Давид Амсалем от правоцентристской национал-либеральной партии «Ликуд». По его словам, комиссия также попросила министра финансов об увеличении бюджета МВД страны из-за того, что для решения проблемы с мигрантами не хватает сил.

По словам парламентария, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «должен вести борьбу» с незаконной миграцией. Комитет попросит его обсудить в Кабмине этот вопрос.