СПЧ, МВД и Росгвардия решили изменить закон о массовых мероприятиях

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) создадут совместную рабочую группу для обсуждения изменений законодательства о массовых мероприятиях и правоприменительной практике. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

Такое решение было принято по итогам совместного заседания комиссии СПЧ с представителями Росгвардии и МВД, отметил он. «Мы обсуждали то, что связано с 12 июня [антикоррупционными акциями в России]», уточнил Сванидзе. По его мнению, создание совместной группы является «единственным решением, которое в данный момент можно было принять».

Руководитель комиссии СПЧ добавил, что заседание продолжалось более четырех часов. На нем обсуждались и другие темы, которые связаны с митингами, отметил он. В частности, представитель МВД заявил, что заинтересован в том, чтобы в дальнейшем митинги были согласованными, рассказал Сванидзе.

В середине июня в СПЧ заявили о планах создать подкомиссию, которая будет защищать права журналистов, работающих на публичных акциях. Возглавить работу подкомиссии согласился член совета, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. В СПЧ отметили, что подкомиссия будет действовать на постоянной основе.

Антикоррупционные акции 12 июня прошли в нескольких десятках российских городов. Их организовали сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Москве несогласованный с властями митинг состоялся на Тверской улице, он стал одним из наиболее массовых.

Прежде согласованная акция в столице должна была пройти на проспекте Сахарова, однако накануне Навальный призвал сторонников «мирно» провести митинг в формате народных гуляний на Тверской улице. Такое решение политик объяснил тем, что «власти» «запрещали любым подрядчикам ставить [на месте проведения акции] сцену и звук».

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