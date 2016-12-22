СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении Непомнящих в колонии

Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела по факту избиения осужденного по «болотному делу» Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных — Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
СК назначил нового следователя для проведения доследственной проверки, рассказала она. Следователь, по ее словам, рассказал, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили как «незаконное и необоснованное». «Постановления об этом мы еще не получили», — отметила адвокат.
О том, что следователи вручили адвокатам постановление об отказе в возбуждении дела по итогам доследственной проверки Бирюкова сообщила 9 июня, пишет «Интерфакс». В документе утверждалось, что применение физической силы к осужденным было законным, рассказала она.
Адвокат уточняла, что проверку провели сотрудники следственного управления СКР по Ярославской области. Постановление впоследствии было обжаловано.
Об избиении Ивана Непомнящих в Исправительной колонии № 1 в Ярославле сообщил его адвокат Дмитрий Динзе 24 апреля. Ирина Бирюкова в разговоре с «Новой газетой» заявила, что вместе с фигурантом «болотного дела» избили Евгения Макарова и Руслана Вахапова. В управлении ФСИН по Ярославской области, в свою очередь, утверждали, что в колонии Непомнящих не избивали, а «применили загиб руки за спину».
ЕСПЧ обязал Россию провести медобследование Непомнящих и других заключенных. После избиения заключенных уволили начальника колонии Александра Чирва.