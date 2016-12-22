Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,16 59,70 EUR Нал. 67,31 66,63 USD Бирж. 59,92 -0,40 EUR Бирж. 66,80 -0,56 USD ЦБ. 60,15 +0,15 EUR ЦБ. 67,15 +0,35 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1863,42 +0,68% РТС 978,45 +0,53% Brent 45,20 +0,94% DJIA 21436,36 +0,12% Nasdaq 6250,13 +0,26% FTSE 7439,29 -0,11%
Трамп заявил об отсутствии у него «записей» разговоров с Коми
Лента новостей
Киев заявил об аресте €15 млн гарантий на проведение «Евровидения» 21:26, Политика СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении Непомнящих в колонии 21:17, Политика Евросоюз договорился продлить санкции против России 21:08, Политика В МИДе назвали «позорным глумлением» польский законопроект о памятниках 21:03, Политика СК Белоруссии завел новое дело против арестованных авторов Regnum 21:01, Политика Футбол. Кубок конфедераций. Германия — Чили. Онлайн 21:00, Спорт Идем на Восток: как изменение индекса MSCI EM повлияет на китайские акции 20:58, Деньги В Госдуме предложили арестовывать на 15 суток за мат в семье 20:47, Политика «Роснефть» направит $2,27 млн на вознаграждение членам совета директоров 20:34, Бизнес Лавров напомнил Тиллерсону о предложениях России по нормализации связей 20:29, Политика Контракт не для всех: почему концессию нельзя путать с госзаказом 20:01, Мнение Мэрия отвергла нарушения при закупках по программе «Моя улица» 19:55, Общество Австралия и Камерун сыграли вничью во втором туре Кубка конфедераций 19:54, Спорт Министр энергетики России покинул совет директоров «Роснефти» 19:41, Бизнес Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo 19:39, Технологии и медиа Минздрав подал в суд на ФАС из-за препарата против гепатита С 19:36, Общество Нила Ушакова переизбрали мэром Риги 19:17, Политика «Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа 19:15, Бизнес Кучма заявил о «ставящей на колени» Украину Европе 18:55, Политика В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж 18:48, Общество АФК «Система» предложила «Роснефти» внесудебное урегулирование спора 18:39, Бизнес Periscope предложил пользователям платить за трансляции любимых стримеров 18:37, Технологии и медиа Налоговая служба назвала приведший к блокировке Google сайт 18:33, Технологии и медиа Россия провела переговоры об отправке в Сирию войск Казахстана и Киргизии 18:13, Политика Призовая еда: как чемпионат мира дал старт сети халяльного фастфуда 18:06, Свое дело Пятеро рабочих погибли в коллекторе в Москве 18:05, Общество Московский кинофестиваль откроет песня представителя МИДа Марии Захаровой 18:05, Политика Единороссы выступили против запрета трат губернаторов на пиар 17:58, Политика
Трамп заявил об отсутствии у него «записей» разговоров с Коми
Политика, 21:31
0
Трамп заявил об отсутствии у него «записей» разговоров с Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не делал записей своих разговоров с бывшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми, и не знает, имеются ли «пленки» или записи их разговоров. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Так он ответил законодателям, которые расследуют вмешательство России в предвыборную кампанию в США. Ранее они попросили Белый дом передать им любые записи со встреч Трампа и Коми, уточняет Reuters.

Ранее Трамп посоветовал Коми убедиться, что нет никаких «записей» их разговоров, прежде чем «сливать информацию СМИ».

Американский лидер уволил Джеймса Коми 9 мая из-за того, что тот, по его словам, «неспособен эффективно руководить» ФБР. В Демократической партии США связывают увольнение главы разведывательного бюро с расследованием связей Трампа с Россией.

После отставки Коми президент США назвал его «пижоном» и «брехуном», заявив, что тот «работал на публику», когда Трампа обвинили в связях с Россией. Трамп заявлял, что не имеет никаких деловых связей с Россией.

О том, что помощники американского бизнесмена общались с представителям России, чтобы дискредитировать предвыборную кампанию его соперницы в гонке перед выборами президента США в 2016 году, Хиллари Клинтон, телеканал CNN сообщил 23 марта текущего года.

Теги: США , ФБР , Дональд Трамп , Джеймс Коми , расследование связей Трампа с Россией
Главное
Евросоюз договорился продлить санкции против России Политика
Материалы по теме
Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ Политика
Дональд Трамп уволил директора ФБР Политика
Клинтон обвинила в своем поражении на выборах директора ФБР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку