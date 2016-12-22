Трамп заявил об отсутствии у него «записей» разговоров с Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не делал записей своих разговоров с бывшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми, и не знает, имеются ли «пленки» или записи их разговоров. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Так он ответил законодателям, которые расследуют вмешательство России в предвыборную кампанию в США. Ранее они попросили Белый дом передать им любые записи со встреч Трампа и Коми, уточняет Reuters.
Ранее Трамп посоветовал Коми убедиться, что нет никаких «записей» их разговоров, прежде чем «сливать информацию СМИ».
Американский лидер уволил Джеймса Коми 9 мая из-за того, что тот, по его словам, «неспособен эффективно руководить» ФБР. В Демократической партии США связывают увольнение главы разведывательного бюро с расследованием связей Трампа с Россией.
После отставки Коми президент США назвал его «пижоном» и «брехуном», заявив, что тот «работал на публику», когда Трампа обвинили в связях с Россией. Трамп заявлял, что не имеет никаких деловых связей с Россией.
О том, что помощники американского бизнесмена общались с представителям России, чтобы дискредитировать предвыборную кампанию его соперницы в гонке перед выборами президента США в 2016 году, Хиллари Клинтон, телеканал CNN сообщил 23 марта текущего года.