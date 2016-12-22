Пятеро рабочих погибли в коллекторе в Москве

При проведении работ в коллекторе на улице Боженко на западе столицы погибли пять рабочих, передает агентство «РИАМО» со ссылкой на представителя пресс-службы главного управления МВД России по Москве.

По данным собеседника агентства, тела обнаружили в коллекторе в 16:20 по улице Боженко, дом 5, корпус 1. Причины смерти устанавливаются.

Ранее Следственный комитет (СК) по Москве сообщал, что 22 июня в канализации по улице Боженко произошло задымление. По предварительной информации, работы там проводили шесть человек. На тот момент следствию было известно о гибели трех рабочих.

Следователи ведут проверку на месте ЧП и выясняют обстоятельства их гибели.

О том, что количество погибших рабочих возросло до пяти человек, также передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным источника агентства «Интерфакс», произошла утечка газа из газового баллона для сварки.