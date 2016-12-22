В Германии прервали движение поездов из-за торнадо

В Гамбурге прервали движение поездов из-за торнадо. Об этом сообщает местное издание Local со ссылкой на национальное общество железных дорог Германии Deutsche Bahn.

По данным Метеорологической службы Германии, торнадо с сильным дождем и градом образовалось в 12:30 мск в 10 км от аэропорта Гамбурга. В ведомстве подтвердили, что железнодорожное сообщение между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом было отменено.

Региональная транспортная компания Metronom сообщила Local, что сталкивается с трудностями в перевозке пассажиров на северо-западе страны из-за того, что торнадо повалило деревья на железнодорожные пути. Поезда не ходят между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен. Транспортные власти в Нижней Саксонии сообщили о том, что водители на автобане между Гамбургом и Ганновером должны соблюдать осторожность из-за упавших на трассу деревьев.

Около Ильцена 50-летний мужчина был убит упавшим из-за сильного ветра деревом на стоянке автомобилей, его жена получила ранения, сообщает Spiegel со ссылкой на представителя полиции в Люнебурге.