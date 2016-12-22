Министр энергетики России вышел из совета директоров «Роснефти»

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo

Минздрав подал в суд на ФАС из-за препарата против гепатита С

Нила Ушакова переизбрали мэром Риги

«Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа

Кучма заявил о «ставящей на колени» Украину Европе

В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж

АФК «Система» предложила «Роснефти» внесудебное урегулирование спора

Periscope предложил пользователям платить за трансляции любимых стримеров

Налоговая служба назвала приведший к блокировке Google сайт

Россия провела переговоры об отправке в Сирию войск Казахстана и Киргизии

Призовая еда: как чемпионат мира дал старт сети халяльного фастфуда

Пятеро рабочих погибли в коллекторе в Москве

Московский кинофестиваль откроет песня представителя МИДа Марии Захаровой

Единороссы выступили против запрета трат губернаторов на пиар

В Хабаровске при взрыве баллона с ацетиленом пострадали три человека

В Германии прервали движение поездов из-за торнадо

СКР в Подмосковье начал проверку информации о «несуществующей» деревне

Арендатор мусорного полигона в Балашихе прокомментировал его закрытие

Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube

Пентагон не стал комментировать видео Путина с «российскими ВКС в Сирии»

Оскара дисквалифицировали на восемь матчей за драку в чемпионате Китая

ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина

Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google

Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

В Лондоне скончался пострадавший после наезда на прихожан мечети мужчина

Друг воевавшего в Сирии на стороне России серба заявил о его гибели

Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин

Сечин рассказал о своем участии в отмене закупки ложек по 15 тыс. руб.

Сечин заявил об улучшении инвестклимата благодаря иску к АФК «Система»