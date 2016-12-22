В Хабаровске при взрыве баллона с ацетиленом пострадали три человека

В Хабаровске в результате взрыва баллона с ацетиленом в производственном здании пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. «По предварительным данным, у нее травмы легкой степени тяжести», — говорится в сообщении. В МЧС добавили, что в медучреждение также обратились еще два человека, которым была оказана помощь.
По информации ведомства, в результате взрыва ударной волной выбило окно и дверь в здании.
Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел в здании горнорудной компании, которое расположено на улице Флегонтова, дом 24. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что взрыв баллона произошел во время проведения сварочных работ.