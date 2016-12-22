В Ставрополе при побеге подсудимого конвоиры ранили двух детей

В Ставрополе при задержании подсудимого, пытавшегося бежать, конвоиры ранили двух детей, об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
«При задержании Холова сотрудниками конвойного батальона причинены огнестрельные ранения двум несовершеннолетним гражданским лицам — юноше 17 лет и девочке 10 лет, которые госпитализированы», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в 12:30 по местному времени обвиняемый в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ гражданин Таджикистана Холов, 1993 года рождения, пытался бежать при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка, заявили в прокуратуре.