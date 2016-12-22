Суд отказал центру «Сова» в иске к Google по делу о «праву на забвение»

Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска информационно-аналитического центра «Сова» к компании Google Inc. по делу о «праве на забвение». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
В своем иске «Сова» требовал от Google восстановить в поисковой системе удаленные ссылки на опубликованные на сайте центра новости о наказаниях за «расистские нападения». Это ссылки на статьи «В Обнинске осуждены скинхеды, избившие ангольца» и «В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений».
По данным центра, эти ссылки были удалены на основании закона о «праве на забвение» по запросу неизвестного лица. В центре считают, что этот запрос был подан кем-то из осужденных.
Центр «Сова» получил в марте 2016 года уведомление от Google об удалении ссылок на новостные статьи. «Представитель Google Inc. в суде поставил под сомнение сам факт получения «Совой» уведомления от Google и указал на то, что не может комментировать ситуацию по существу, так как не знает, по какому именно поисковому запросу были произведены удаления результатов», — говорится в сообщении на сайте «Совы».
У центра также нет достоверной информации о том, по чьему запросу были удалены ссылки. В центре отметили, что в обеих новостях по имени назван лишь один человек — Юрий Щебетюк. «Google-поиск по запросу «Юрий Щебетюк site: sova-center.ru» не выдает ничего», — подчеркивается в сообщении центра.
Минюст внес информационно-аналитический центр «Сова» в реестр иностранных агентов в конце декабря 2016 года. «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки», — указывалось в сообщении министерства.
Президент России Владимир Путин в июле 2015 года подписал закон о «праве на забвение». По закону с 1 января 2016 года поисковые системы обязали прекратить показывать ссылки на размещенную в интернете информацию о людях, которую те объявят «неактуальной». Заявитель обязан подтвердить неактуальность опубликованной информации. «Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информация о совершении физическим лицом преступления, по которому не снята или не погашена судимость», — сообщалось в справке на сайте Кремля.