Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева, который несколько месяцев назад заблокировал его в Twitter, заявил РБК Албуров.

Он считает, что блокировка нарушает его права. «В федеральном законе об обеспечении к доступу информации о деятельности государственных органов прописано, что деятельность органов публичная и доступ к информации о деятельности может обеспечиваться путем размещения информации в интернете», — пояснил Албуров. По словам сотрудника ФБК, Twitter Медведева является официальным источником информации о деятельности председателя правительства России.

О том, что иск от Албурова еще не зарегистрирован, заявила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина. Она добавила, что судья в течение пяти дней с момента подачи искового заявления решит, принять иск к производству или нет.

В законе не закреплено, что Twitter является официальным источником информации, заявил РБК юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. По словам эксперта, «суд с большей долей вероятности примет решение об отказе в удовлетворении иска». «Основные доводы заявителя — то, что, заблокировав его в Twitter, Медведев ограничил ему доступ к информации. В суде это будет очень сложно доказать, что эту информацию они не могут получить из других источников информации. И, таким образом, они не смогут доказать, что нарушаются их права», — отметил он.

Twitter Медведева — это официальный источник информации о деятельности премьер-министра, а официальные источники информации должны быть доступны для всех, чтобы все могли «почитать, что же там делает» госслужащий, пояснил подачу иска Албуров в ролике «Дмитрий Анатольевич, не будьте обижулькой», который опубликовали в блоге политика Алексея Навального на YouTube. В этом видео Албуров задается вопросом, почему же Медведев забанил его в сервисе микроблогов, а также просит пользователей интернета прислать ему свои соображения на эту тему. Также он просит премьер-министра разблокировать его в Twitter.

Юрист ФБК Владлен Лось поясняет в видео, что доступ к информации о деятельности госорганов могут предоставлять в сети, а ссылку на Twitter Медведева на сайте правительства можно расценивать как официальный источник информирования граждан.