Правительство России повысило прожиточный минимум на 200 руб.

Правительство России повысило прожиточный минимум в России на 200 руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом прожиточный минимум на душу населения в России составил 9909 руб. Для трудоспособного населения он составил 10701 руб., для пенсионеров — 8178 руб., а для детей — 9756 руб.

Документ был подписан Медведевым 20 июня, однако опубликован он был в четверг, 22 июня.

Начиная свою «Прямую линию», президент России Владимир Путин заявил, что в России выросло количество людей, которые оказались за чертой бедности, а реальные доходы россиян понизились за последние несколько лет. Российский президент отметил, что самая тяжелая ситуация была в начале и середине 1990-х годов, когда за чертой бедности в России была треть населения, около 40 млн человек.