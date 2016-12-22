В Румынии задержали 35 подозреваемых в торговле людьми

В Румынии были задержаны 35 подозреваемых по делу о торговле людьми. Об этом сообщается на сайте Европола.



Как отмечается в сообщении, операция проводилась 19 июня. Румынская полиция при поддержке Европола провела обыски в 71 доме, в ходе которых были задержаны подозреваемые.



Во время обысков полиция обнаружила наличные средства в разных валютах, а именно в евро, румынских лейях, швейцарских франках, долларах и шведских кронах. Так были изъяты €151,9 тыс., $720, 170,4 тыс. румынских леев ($41,2 тыс.), 30,1 тыс. швейцарских франков ($30,8 тыс.) и 3,8 тыс. шведских крон ($431). Обнаружение наличных в разной валюте указывает на то, что преступная группировка была частью международной сети, отмечается в сообщении Европола.



Кроме того, во время обыска было изъято 500 г золота, 34 комплекта часов премиум-класса на сумму €210 тыс., восемь люксовых автомобилей стоимостью €200 тыс. и другое имущество на сумму €1,2 млн, в том числе 24 ноутбука, 92 смартфона, девять планшетов и два жестких диска.

В Великобритании в рамках борьбы против торговли людьми были задержаны трое подозреваемых и установлена охрана десяти потенциальных их жертв. Во время проведения операции британская полиция изъяла тысячи фунтов наличности и другой собственности, в том числе один патронташ и перцовый баллончик. Полиция планирует провести операции в Бельгии и Швейцарии.