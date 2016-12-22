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Аваков рассказал об «около 500» самоубийствах участников АТО на Украине
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Аваков рассказал об «около 500» самоубийствах участников АТО на Украине
Украинский кризис, 14:53
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Аваков рассказал об «около 500» самоубийствах участников АТО на Украине

На Украине, по данным военной прокуратуры на начало июня текущего года, зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников Антитеррористической операции в Донбассе (АТО) после их возвращения из зоны боевых действий. Об этом заявил в интервью газете «Украинская правда» глава МВД Украины Арсен Аваков.

По словам министра внутренних дел, согласно международному стандарту по военным конфликтам, 90–95% вернувшихся из зон боевых действий после имеют медицинские (не имеющие отношение к нервным нарушениям) и социальные проблемы. Примерно треть имеют посттравматический синдром, из-за которого нередко происходят самоубийства.​

Аваков привел данные Международного правозащитного центра «Ла страда Украина», согласно которым в 2015 году число жалоб членов семей участников АТО на бытовое насилие возросло в восемь раз.

Глава МВД Украины отметил, что для решения этой проблемы необходима комплексная государственная программа, чтобы минимизировать негативные последствия «поствоенного синдрома» как социального явления. По его словам, в «общественном плане» война заканчивается, когда «социально адаптируется ее последний солдат».

В апреле 2014 года Украина начала военную операцию в Донбассе против самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Они заявили о своей независимости после случившегося на Украине госпереворота в феврале 2014 года. Конфликт пыталась урегулировать в Минске специальная контактная группа, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов по деэскалации в зоне конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ ООН по Донбассу Мартин Сайдик заявил о 120-процентном росте количества жертв в Донбассе за январь—май 2017 года. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека и данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что рост вызван использованием сторонами конфликта тяжелого вооружения и тем, что затягиваются работы по разминированию территорий.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала 19 июня, что Киев начал работу по «мирной реинтеграции» в Донбассе, а также о планах отменить там АТО и ввести военное положение в зонах, прилегающих к ЛНР и ДНР. Издание сообщало, что законопроект о реинтеграции Донбасса могут внести в Раду на текущей неделе.

Теги: Украина , АТО , Арсен Аваков , самоубийства
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