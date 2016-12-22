Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова

Рубль продемонстрировал худшие показатели среди валют развивающихся стран

Глава штаба Навального рассказал о причине его вызова в суд

Google внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора

Правительство России повысило прожиточный минимум на 200 руб.

Роструд рассказал о пожаловавшемся Путину на зарплату почтальоне

Аваков рассказал об «около 500» самоубийствах участников АТО на Украине

В Румынии задержали 35 подозреваемых в торговле людьми

Более 30 тыс. туристов пострадали из-за отмен чартерных рейсов «ВИМ-Авиа»

Bloomberg сообщил о предварительном договоре Tesla о заводе в Китае

Сечин назвал нефтехимию новым стратегическим направлением «Роснефти»

Bloomberg рассказал подробности увольнения главы Uber

На обязательных ЕГЭ-2017 количество двоек уменьшилось в 1,5 раза

Роспотребнадзор предостерег туристов от гепатита на гей-парадах в Европе

Кремль заявил о возможном участии в переговорах в «нормандском формате»

Домодедово привлек финансирование для нового сегмента терминала

Законный маневр: что президент Порошенко хочет сделать с Донбассом

Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников

СК начал проверку после атаки мужчины на детского хирурга в Нижнем Тагиле

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Мосгорсуд счел законным принудительное лечение фигуранта «болотного дела»

Совет Европы зафиксировал рост ксенофобии в политике и обществе

Mazda начала производить в России новую CX-5

В Цирке на Цветном опровергли сообщения о нарушениях мер безопасности

СК возбудил дело из-за отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде

В Чечне задержали таксиста по подозрению в убийстве офицера ФСБ и военных

Сборная Мексики потеряла основного футболиста перед матчем с Россией

Курс евро на 23 июня

EUR ЦБ: 67,15 (+0,35)

Курс доллара на 23 июня

USD ЦБ: 60,15 (+0,15)

Около 1,6 млн россиян запретили покидать страну из-за долгов