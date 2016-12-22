Кремль заявил о возможном участии в переговорах в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается возможность телефонного разговора в рамках «нормандского формата». Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) телефонных переговоров. Об этом сообщал «Интерфакс». «Мы готовимся к телефонным переговорам в «нормандском формате» на уровне лидеров на следующей неделе», — отметил Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.
По информации пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, переговоры в «нормандском формате» пройдут после встречи Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня, отмечает «РИА Новости».
Предыдущие телефонные переговоры «нормандской четвертки» прошли 18 апреля. В них принимали участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко. В ходе переговоров лидеры четырех стран подтвердили приверженность выполнению минских соглашений.
Встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в октябре 2016 года в Берлине. В ходе переговоров обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и минские соглашения. Также Кремль позитивно воспринял договоренность о размещении вооруженной миссии ОБСЕ на территории Донбасса.