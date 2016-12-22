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На обязательных ЕГЭ-2017 количество двоек уменьшилось в 1,5 раза
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На обязательных ЕГЭ-2017 количество двоек уменьшилось в 1,5 раза
Общество, 14:04
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На обязательных ЕГЭ-2017 количество двоек уменьшилось в 1,5 раза

Доля выпускников российских школ, которые после сдачи обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году по русскому языку и математике остались без аттестатов (без учета результатов предстоящих пересдач), снизилась в 1,5 раза. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, говорится в ​пресс-релизе на сайте ведомства.

Согласно анализу предварительных итогов ЕГЭ по русскому языку, в этом году наблюдается «тенденция улучшения результатов по обязательным предметам».

По словам Кравцова, количество «двоек» по русскому языку в этому году стало в два раза меньше, чем в прошлом. ЕГЭ по русскому языку прошел 9 июня. Его результат нужен для получения школьного аттестата. В этом году экзамен сдавали около 617 тыс. человек. Средний балл за него сопоставим с прошлогодним, отметили в ведомстве.

Минимальный порог в 36 баллов за ЕГЭ по русскому языку не преодолели 1,6% участников экзамена. В 2016 году их количество составляло 2,5%. Это минимальный проходной балл, ниже которого вузы не могут принимать результаты ЕГЭ по русскому языку.

Количество не преодолевших минимальный порог в 24 балла, необходимый для получения аттестата, составило 0,5% участников экзамена. В прошлом году их число составляло 1%.

По словам руководителя образовательного ведомства, тенденция к более успешной сдаче выпускниками ЕГЭ стала итогом успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и «серьезной адресной работы», которую провели с отстающими школьниками в регионах и муниципалитетах, в которых результаты ЕГЭ прошлых лет показали проблемы с уровнем образования.

Кравцов отметил, что использование новой технологии сканирования работ участников позволило быстрее проверить работы ЕГЭ по русскому языку. Участники этого экзамена могут на пять дней раньше установленного срока узнать свои результаты — с 22 июня. Это можно сделать через личный кабинет на портале ЕГЭ ege.edu.ru.

Выпускники, которые не получили положительную оценку на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году, но получили ее на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык 29 июня.

Ранее Рособрнадзор сообщал о подведенных первых итогах сдачи ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике. По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, количество не преодолевших минимальный порог экзамена выпускников снизилось. ​Так, минимальный порог сдачи ЕГЭ по обществознанию не смогли преодолеть 13,8 участников против 17,5% годом ранее, по физике — 3,8 против 6,1% в прошлом году, а по литературе — 2,9 против 4,4%.

ЕГЭ по обществознанию школьники сдавали 5 июня, а по физике и литературе — 7 июня.

Выпускники могут сдать экзамен в резервные дни, последний из которых по всем предметам назначен на 1 июля.

Теги: образование , Рособрнадзор , школы , экзамены , оценки , ЕГЭ-2017
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