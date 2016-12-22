Домодедово привлек финансирование для нового сегмента терминала

Московский аэропорт Домодедово подписал кредитное соглашение с банком ING для оборудования нового сегмента терминала, следует из сообщения аэропорта. Соглашение предполагает, что общий объем финансирования составит до €58,9 млн сроком до восьми лет.

Финансирование направлено на установку автоматической системы сортировки багажа в новом сегменте пассажирского терминала (Т2). Как отмечает директор по внешним связям и связям с инвесторами аэропорта Денис Нуждин, слова которого приводятся в сообщении компании, экспортно-кредитное финансирование обеспечивает снижение стоимости оборудования, что способствует повышению эффективности операций при развитии проектов.

Строительство терминала стоимостью 32,3 млрд руб. началось в третьем квартале 2015 года. Ввести в эксплуатацию новый сегмент планируется в 2018 году, к началу мероприятий чемпионата мира по футболу. На начало июня завершено 35% плановых работ по строительству. После ввода объекта пропускная способность терминала составит более 45 млн пассажиров в год. 17 апреля Домодедово получил разрешение на строительство третьего сегмента пассажирского терминала. Сумму инвестиций в компании не раскрывают.