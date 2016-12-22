В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.

«Меры были приняты в связи с ростом количества лесных пожаров, неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики и в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области», — отмечается в сообщении.

Режим ЧС был введен с 00:00 по местному времени (19:00 мск) 22 июня и будет действовать не более 21 дня. На этот период местным жителям будет запрещено посещать областные леса и въезжать в леса на транспортных средствах. Кроме того, в лесах Иркутской области был введен запрет на ведение лесозаготовительных работ.