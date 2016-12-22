«Коммерсантъ» сообщил о задержании и.о. вице-премьера Удмуртии

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».



По данным издания, он был задержан в четверг, 22 июня, утром.

Представители правоохранительных органов официально не комментируют ситуацию.

Исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев сказал «Коммерсанту», что узнал о задержании Касимова «из СМИ». «Не в курсе, в чем могли быть проблемы», — сказал он. Савельев добавил, что его попросили предоставить список должностных обязанностей Касимова.

Как сообщается на сайте правительства Удмуртии (doc), с 1998 по 2004 год Касимов занимал должность главы администрации Балезинского района на севере Удмуртии. Затем он стал первым заместителем министра промышленности и транспорта республики до 2006 года. В этом же году он занял должность министра лесного хозяйства. С 2016 по 2017 год он работал заместителем председателя правительства Удмуртской Республики, а в 2017 году он стал и.о. вице-премьера республики.

Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал экс-главу Удмуртии Александра Соловьева по обвинению во взяточничестве. Он помещен под стражу до 4 сентября. Соловьев обвиняется во взяточничестве на сумму 141,7 млн руб. По версии следствия, он получил взятку с 2014 по 2016 год от строителей во время возведения моста через реки Буй и Кама. Следователи полагают, что он получил от строителей 139 млн руб., а 2,7 млн руб. — через долю в коммерческой организации. Взамен Соловьев помогал выделить средства из федерального и регионального бюджета и давал лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси, полагает следствие.