В Кирове сожгли автомобиль координатора штаба Навального

Автомобиль Kia Sportage координатора штаба политика Алексея Навального в Кирове Артура Абашева сожгли в ночь на 22 июня. Об этом Абашев сообщил корреспонденту интернет-журнала «7x7».

По словам Абашева, поджог автомобиля связан с состоявшимся накануне открытием в Кирове штаба Навального.

«Есть свидетель поджога, поэтому я могу утверждать, что это был именно поджог. Из-за медлительности сотрудников полиции, которые приехали минут через 20 после возгорания, преступника не удалось взять по горячим следам», — написал Абашев в своем блоге на «7x7».

По данным МЧС, возгорание автомобиля произошло в 00:45 мск на улице Хлыновская. В результате пожара выгорел моторный отсек, оплавились передний бампер и лобовое стекло. В ликвидации последствий пожара участвовали семь спасателей и две единицы техники.

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров назвал поджог машины координатора штаба Навального в Кирове Артура Абашева «политическим». «Версия основная и единственная, что это политический поджог. Таких совпадений не бывает, что ты открываешь штаб, и у тебя внезапно сгорает машина», — сообщил Албуров.