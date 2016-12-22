Поход в театр с замминистра энергетики Украины продан на аукционе за $346

Фото: страница Наталии Бойко в Facebook

Поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, был продан за $346, об этом говорится на электронной площадке госзакупок ProZorro.



По этим данным, начальная цена лота «Поход в театр с заместителем министра энергетики Натальей Бойко» составила около $3,8.



«Наталья Бойко, уроженка Львова и настоящая ценительница театрального искусства, подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций», — говорится в сообщении госзакупок.



Победителем аукциона стал Алексей Бойчук, никаких данных о роде его деятельности и другой информации на сайте нет. Всего в аукционе приняли участие пять человек и две коммерческие организации.



О том, что возможность сходить в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко выставили на аукцион, стало известно 13 июня.



Ранее на благотворительные торги был выставлен лот «Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой». Собранные средства за данный лот пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии, поясняют организаторы аукциона.



Как отмечала в своем сообщении Деева, благотворительность — это такая же неотъемлемая часть жизни для человека, как и спорт, образование, работа.