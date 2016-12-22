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Дом детства Жаклин Кеннеди выставили на продажу за $49,5 млн
Общество, 10:59
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Дом детства Жаклин Кеннеди выставили на продажу за $49,5 млн

В США за $49,5 млн выставлен на продажу особняк Мэрривуд, в котором свое детство провела Жаклин Кеннеди. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Фото: sothebysrealty.com


Особняк Мэрривуд находится в поселке Маклин в штате Вирджиния. Как отмечает Observer, туда будущая первая леди приехала после того, как ее мать вышла замуж за наследника американской компании Standard Oil Хью Д. Очинклосса. На данный момент дом принадлежит основателю медийного конгломерата AOL Стиву Кейсу.

Площадь четырехэтажного дома составляет 7010 кв. м. В нем находятся девять спален и 11 ванн. Из окон особняка открывается вид на реку Потомак. В доме есть две прихожие, кабинет и тренажерный зал. Особняк был построен в 1919 году, но с того времени он был модернизирован и в нем проводился редизайн. Дизайнером интерьеров был Барри Диксон. Также в доме есть винный погреб с лифтом и климат-контролем.

Особняк расположен на земле в семь акров, на которой построен отдельный павильон с кухней, еще одним тренажерным залом и закрытым бассейном. Также на территории есть бассейн на улице и теннисный корт, оборудованный освещением, гараж на четыре машины, дом для службы безопасности и комнаты для прислуги.

Теги: недвижимость , аукцион , особняк
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