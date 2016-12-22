Прокуратура начала проверку после отравления спиртом в Сергиевом Посаде
Общество, 10:50
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Прокуратура начала проверку после отравления спиртом в Сергиевом Посаде
Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления метиловым спиртом в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, спиртом отравились 11 местных жителей. Трое из них скончались, остальные были госпитализированы. Пять человек остаются в местном стационаре, еще трое были доставлены в Московский областной институт, сообщил «Интерфаксу» главный врач скорой помощи Сергиево-Посадской больницы Сергей Косых.