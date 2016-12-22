«Одноклассники» обошли блокировку на Украине с помощью приложения

Российская социальная сеть «Одноклассники» смогла обойти блокировку на Украине с помощью обновленной версии мобильного приложения. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на заявление социальной сети, разосланное пользователям.

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК (Одноклассники. — РБК) для iPhone и Android», — говорится в сообщении. В компании предупредили, что для пользования социальной сети необходимо обновить приложение до последней версии.

​Президент Украины Петр Порошенко 17 мая ввел санкции в отношении российских IT-компаний. В их числе оказались компании «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Блокировку сайтов, которые попали в черный список, мобильные операторы Украины «Киевстар», Lifecell и «Vodafone-Украина» начали с 18 мая.

Из-за санкций компания «Яндекс» закрыла свои офисы в Киеве и Одессе. Свои офисы также закрыла Mail.ru. Позднее о закрытии офиса в Киева объявила и социальная сеть «ВКонтакте».