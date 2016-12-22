Премьер Ирака назвал подрыв мечети в Мосуле признанием поражения ИГ

Подорвав соборную мечеть «Ан-Нури» в Мосуле, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское Государство» (ИГ) признала свое поражение. Об этом заявил премьер-министр Ирака ​Хайдер Аль-Абади, передает Reuters.

«Подрыв ИГ мечети «Ан-Нури» и минарета Аль-Хадба равносильно официальному заявлению поражения», — заявил Аль-Абади.

О том, что боевики ИГ взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» и «Горбатый» минарет в Мосуле, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление военных. Военные заявляли, что таким образом боевики «совершили очередное историческое преступление».

По данным Reuters боевики ИГ заявили, что мечеть подорвали самолеты авиации возглавляемой США международной коалицией. Представитель ВВС США сообщил, что американские военные «не ударяли по этой области». Генерал майор армии США Джозеф Мартин, который командует наземной операцией коалиции, отметил, что ответственность за подрыв мечети «прочно» лежит на боевиках ИГ.