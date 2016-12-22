СМИ узнали о трате США $94 млн на неподходящую военным Афганистана форму

Пентагон потратил $94 млн на форму для афганских военных с лесным камуфляжем. При этом лесной ландшафт страны занимает лишь 2% от общей территории, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), занимающейся контролем средств, выделенных для восстановления Афганистана.​

«Решение министерства обороны по снабжению Вооруженных сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее уместности для среды Афганистана», — говорится в заявлении SIGAR.

В заявлении отмечается, что чиновники выбрали лесной камуфляж исходя из своих собственных предпочтений. А именно — предпочтений Абдулы Рахима Вардака, который в тот момент был министром обороны Афганистана.

«В 2007 году сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт HyperStealth, а министру обороны (Афганистана. — РБК) понравилось то, что он увидел там. Ему понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт», — отметили в SIGAR.

В SIGAR сообщили, что Пентагон заключил контракт на запатентованную расцветку, которая стоит дороже. Это привело к увеличению общих расходов правительства США на 40-43%, отметили в SIGAR. С 2008 года эти закупки обошлись американскому бюджету и налогоплательщикам на $26-28 млн дороже.

