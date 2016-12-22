Reuters узнал о планах Harley-Davidson купить Ducati

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson задумался о покупке итальянской компании Ducati. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источника, для осуществления сделки Harley-Davidson нанял специалистов компании финансовой компании Goldman Sachs. Собеседник сообщил, что сумма сделки может составить €1,5 млрд.

Один из источников агентства отметил, что предложения о приобретении готовят еще несколько инвестфондов, а также индийский производитель мотоциклов Bajaj Auto.

Reuters отмечает, что Volkswagen, чье подразделение Audi контролирует Ducati, работает по сделке с инвестиционным бутиком Evercore. Агентство сообщило, что средства от продажи могут помочь компании восстановиться после «дизельного скандала». Источник отметил, что информация о продаже компании была направлена нескольким потенциальным покупателям. Среди них — бывший владелец Ducati, компании Investindustrial.​

В конце апреля Reuters, что Volkswagen рассматривает возможность продажи Ducati, чтобы восстановиться после «дизельного скандала». Агентство отмечало, что Volkswagen не удастся найти покупателя, то компания может рассмотреть продажу акций Ducati.

Суд США постановил взыскать с Volkswagen $2,8 млрд из-за «дизельного скандала». Как показало расследование Агентства по охране окружающей среды, программное обеспечение на автомобилях занижало показатели вредных выбросов.