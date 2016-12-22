На заседание Госдумы с директором ФСБ запретили приносить телефоны

Депутатам запретили приносить мобильные телефоны на заседание 23 июня, участие в котором примет директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

Володин напомнил, что было принято решение рассмотреть первый вопрос заседания в «закрытом режиме». «В соответствии со статьей 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации», — заявил Володин. По его словам, «это вопросы безопасности» и «вопросы ответственности». Он призвал депутатов быть «ответственными за свои же решения».

Агентство отметило, что заседание в Госдуме 23 июня будет посвящено обеспечению информационной безопасности.