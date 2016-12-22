СМИ сообщили о смерти двух человек от метилового спирта в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде два человека погибли от отправления метиловым спиртом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, всего с отравлением в одну из больниц Сергиева Посада поступили четыре человека. Двое из них скончались, за жизнь еще двоих борются медики.

Еще один источник рассказал агентству, что, по предварительным данным, всего спиртосодержащую жидкость употребляла компания из 15 человек. В данный момент они разыскиваются.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области «РИА Новости» сообщили, что в Сергиевом Посаде восемь человек были госпитализированы, предположительно, в результате отравления некачественным алкоголем. В полиции отметили, что одна из женщин, доставленных в больницу, погибла.

В конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». В результате отравления погибли 78 человек. Судмедэкспертиза показала, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело против 23 человек.