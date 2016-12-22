Порошенко заявил о скором визите на Украину членов администрации Трампа

В ближайшее время Украину посетят несколько членов администрации Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, о визите членов Администрации Трампа он договорился во время своего визита в США. В частности, во время «переговоров в Пентагоне с министром обороны США генералом [Джеймсом] Мэттисом» и «во время переговоров с вице-президентом» Майком Пенсом.

«Было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской Администрации, несколько министров, и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве», — заявил Порошенко. Он отметил, что одним из гостей вполне возможно станет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Порошенко также поблагодарил президента США Дональда Трампа за «мощную поддержку» Украины.

Визит Петра Порошенко в США состоялся 20 июня. Встреча в Вашингтоне прошла сразу после объявления Минфином США о расширении санкционного списка в отношении 38 российских физических лиц и компаний.