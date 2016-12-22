В Киеве предсказали убытки от строительства Россией Крымского моста

Строительство Россией моста через Керченский пролив снизит рентабельность портов Мариуполя и Бердянска, тем самым принесет убытки Украине. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на совещании «по решению сложившейся ситуации вокруг строительства моста через Керченский пролив».

По словам Лавренюка, ввод Крымского моста в эксплуатацию вызовет «значительное уменьшение судозаходов» в порты Мариуполя и Бердянска, а также «снижение грузооборота этих портов». Кроме того, Крымский мост, по мнению министра, затормозит развитие этих портов, снизит рентабельность металлургических предприятий региона, уменьшит прибыль портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины. Лавренюк считает это «недопустимым».

Министр добавил, что Россия сейчас строит арку моста, не согласовав это с Украиной. Из-за строительства на 23 суток в августе—сентябре 2017 года будет закрыт Керченский пролив в акватории его судоходной части Керчь — Еникальский канал, добавил он.

В Киеве также обвинили Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

​Министерство инфраструктуры Украины планирует обратиться к руководству страны «для реагирования на ситуацию», в том числе в МИД, чтобы направить Москве ноту протеста.

Мост через Керченский пролив длиною 19 км свяжет полуостров Крым с Краснодарским краем. Движение машин по нему планируется открыть в декабре 2018 года. Пока что строители завершили сборку судоходной арки моста, ее готовят к перевозке и монтажу.