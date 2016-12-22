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Путин рассказал о своем желании в детстве стать разведчиком
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Путин рассказал о своем желании в детстве стать разведчиком
Политика, 21:44
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Путин рассказал о своем желании в детстве стать разведчиком

Президент России во время встречи с классными руководителями рассказал о том, как он хотел стать разведчиком. Его слова передает «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что сначала он пошел напрямую «в приемную КГБ СССР». «С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти?» — пояснил Путин. Там ему дали совет сначала закончить вуз и получить юридическое образование. После этого, по словам Путина, он перестал заниматься «физикой, химией, математикой» и поступил на юридический факультет.

Путин добавил, что до того, как выбрать эту специальность, он хотел быть летчиком. «Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь...» — рассказал российский президент. В результате он понял, что быть летчиком ему неинтересно, добавил Путин.

В интервью для документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна Путин говорил, что поступил на юридический факультет, потому что хотел «работать в КГБ». Он уточнил, что во времена СССР после окончания вуза выпускников распределяли на работу. «И меня распределили туда работать (в КГБ)», — сказал президент.

В среду, 21 июня, отвечая на вопросы учителей о фильме Стоуна, Путин заявил, что не помнит, как объяснил режиссеру свое решение поступить на юрфак. Российский президент отметил, что фильм снимался «на ногах», «с колес» и он «реально» не помнит, что там было.

Избранные ответы Путина в интервью Оливеру Стоуну

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоит из записей бесед с российским президентом, которые были сняты в период с 2015 по 2017 год.

Теги: КГБ , Владиимр Путин , Разведка
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