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Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума
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Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума
РПЦ и реституция, 20:24
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Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума

Новый директор Исаакиевского собора не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума, заявил РБК сам Юрий Мудров.

«Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме, и вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос (передачи Исаакиевского собора РПЦ. — РБК), потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил Мудров. По словам директора, в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.

О передаче властями собора стало известно в январе 2017 года. В марте Избирательная комиссия Петербурга отказала в проведении референдума по собору. Активисты неоднократно призывали провести референдум по статусу собора, но заксобрание Петербурга дважды отказалось обсуждать этот вопрос — в первый раз 17 мая, во второй — 24 мая.

«Проблем у нас сегодня с церковью нет. Наши отношения на сегодняшний день отрегулированы с петербургской епархией. В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является старшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача — работать над усовершенствованием музейной деятельности», — отметил директор.

В разговоре с РБК Мудров заявил, что ни разу не видел автора любовных романов Ираду Вовненко, ранее исполнявшую обязанности руководителя музея. «В первый день моей работы поступило ее заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию, и я подписал приказ», — добавил директор. Вовнеко вступила в должность 31 мая. По словам писателя, она уволилась по собственному желанию и в ближайшее будущее собирается писать роман.

Теги: Санкт-Петербург , РПЦ , Исаакиевский собор
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