В Донбассе решили установить 24 июня «хлебное перемирие»

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Украине поддержала обращения советов Донецкой и Луганской области установить перемирие на время уборки урожая в Донбассе, так называемого «хлебного перемирия», с 24 июня. Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В свою очередь пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Виктория Талакина также в Facebook написала, что участники контактной группы поддержали идею перемирия с полуночи 24 июня. По ее словам, режим тишины должен продлиться до 31 августа. Талакина отметила, что участники переговоров выразили надежду, что перемирие будет продолжено и дальше. По ее словам, Пушилин высказался за то, чтобы был разработан механизм по поддержанию режима тишины. Он отметил, что для этого необходимо развести силы сторон конфликта в Донбассе.

«Однако с реализацией разведения сил и средств на последнем пилотном участке — в станице Луганской — до сих пор были трудности», — написала Талакина. Она сообщила, что во время переговоров стороны решили принять «весьма кардинальные меры» для наблюдения за процессом отвода сил и средств на станице Луганской. Талакина отметила, что отвод планируется осуществить 26 июня.

С 1 апреля в зоне конфликта в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о нем была достигнута 29 марта на трехсторонней встрече контактной группы в Минске. В этот же день президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу Украины и Министерству обороны не вести огонь на юго-востоке Украины. Однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.