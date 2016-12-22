Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 59,77 EUR Нал. 67,60 66,61 USD Бирж. 60,32 +0,68 EUR Бирж. 67,25 +0,91 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1849,40 -0,46% РТС 973,33 -0,78% Brent 44,54 -2,84% DJIA 21407,46 -0,28% Nasdaq 6222,48 +0,56% FTSE 7447,79 -0,33%
Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live»
Лента новостей
Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума 20:24, Общество Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года 20:06, Экономика Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций 19:52, Спорт Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live» 19:50, Политика  В Донбассе решили установить 24 июня «хлебное перемирие» 19:30, Политика Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН 19:20, Политика Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика 19:20, Мнение «Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями 19:18, Бизнес Хакеры замаскировали фишинговую атаку под рассылку о штрафах ГИБДД 19:14, Технологии и медиа Власти США заявили об атаке «русских хакеров» в 21 штате 19:13, Политика Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу 18:55, Политика  Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации 18:50, Политика «Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии 18:42, Политика Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину 18:40, Политика МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций 18:26, Политика РПЦ ответила Поклонской на слова об отлучении из-за «Матильды» 18:16, Общество Футбол. Кубок конфедераций. Россия — Португалия. Онлайн 18:00, Спорт СМИ назвали дипломата России кандидатом на пост главы новой структуры ООН 17:55, Политика Стоун прокомментировал кадры ударов в Сирии из фильма про Путина 17:46, Политика  Интернациональные подставки для цветов: как продавать доступную мебель 17:43, Свое дело Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика 17:41, Общество Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы 17:34, Общество Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике 17:20, Политика Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда 17:13, Бизнес Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка 17:09, Общество В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе 17:06, Политика Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина 17:03, Бизнес Польша отказалась от российского газа из Германии из-за низкого качества 16:56, Бизнес
Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live»
Политика, 19:50
0
Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live»

Глава избирательного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков получил повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live».

Волков рассказывал аудитории канала на YouTube о работе избирательного штаба, когда примерно на 21-й минуте стали слышны голоса посторонних людей. Волков отвлекся и обратился к человеку за кадром: «Да, здрасьте, заходите. Если мне надо расписаться на повестке, я распишусь», — сказал Волков.

После этого он обратился к оператору с просьбой не выключать камеру. В кадре появился полицейский. «Я правильно понимаю, Леонид Михайлович? На завтра повестка, 22 июня, к 12.00 по адресу Автозаводская, 15, корпус 2 нужно явиться», — сказал он. Волков заполнил документ, расписался в нем и продолжил рассказ о делах штаба.

Вручение повестки прокомментировал в своем Twitter глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Он сообщил, что повестка Волкову была вручена в соответствии со ст. 20.2​ КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо митинга).

Сам Волков после эфира также прокомментировал вручение повестки в своем Twitter. «То есть я так понимаю, что они хотят мне пришить «организацию митинга на Тверской» и на 10 суток», — написал он.

В разговоре с РБК Волков уточнил, что повестку ему вручил представитель управления МВД по Южному административному округу Москвы. «Получается, мне приписывают организацию митинга на Тверской. Не совсем понимаю, почему они так решили. 12 июня я вел прямую трансляцию, рассказывал о митингах, которые проходят в России. Какие согласованы, а какие — нет. Был в эфире семь часов. И, насколько помню, прямых призывов выйти на Тверскую я не озвучивал. Завтра пойду в полицию прояснять этот вопрос», — сообщил Волков.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
Фотогалерея

12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других российских городов прошли оппозиционные митинги против коррупции. Организаторами выступали активисты главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом согласованным местом проведения акции оппозиции в Москве стал проспект Сахарова, однако в вечер перед митингом Навальный призвал своих сторонников приходить протестовать на Тверскую, где одновременно проходил фестиваль в честь Дня России.

Видео: Навальный LIVE

Акции в Москве на Тверской улице и в Петербурге на Марсовом поле закончились массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек, по данным МВД — 150.

Теги: Алексей Навальный , Леонид Волков , митинг 12 июня
Главное
Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года Экономика
Материалы по теме
Подозреваемый в нападении с ножом на бойца Росгвардии 12 июня задержан Общество
Обвиняемого в распылении газа 12 июня отправили под домашний арест Общество
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня задержали 73 подростка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку