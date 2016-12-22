Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live»

Глава избирательного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков получил повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live».

Волков рассказывал аудитории канала на YouTube о работе избирательного штаба, когда примерно на 21-й минуте стали слышны голоса посторонних людей. Волков отвлекся и обратился к человеку за кадром: «Да, здрасьте, заходите. Если мне надо расписаться на повестке, я распишусь», — сказал Волков.

После этого он обратился к оператору с просьбой не выключать камеру. В кадре появился полицейский. «Я правильно понимаю, Леонид Михайлович? На завтра повестка, 22 июня, к 12.00 по адресу Автозаводская, 15, корпус 2 нужно явиться», — сказал он. Волков заполнил документ, расписался в нем и продолжил рассказ о делах штаба.

Вручение повестки прокомментировал в своем Twitter глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Он сообщил, что повестка Волкову была вручена в соответствии со ст. 20.2​ КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо митинга).

Сам Волков после эфира также прокомментировал вручение повестки в своем Twitter. «То есть я так понимаю, что они хотят мне пришить «организацию митинга на Тверской» и на 10 суток», — написал он.

В разговоре с РБК Волков уточнил, что повестку ему вручил представитель управления МВД по Южному административному округу Москвы. «Получается, мне приписывают организацию митинга на Тверской. Не совсем понимаю, почему они так решили. 12 июня я вел прямую трансляцию, рассказывал о митингах, которые проходят в России. Какие согласованы, а какие — нет. Был в эфире семь часов. И, насколько помню, прямых призывов выйти на Тверскую я не озвучивал. Завтра пойду в полицию прояснять этот вопрос», — сообщил Волков.

12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других российских городов прошли оппозиционные митинги против коррупции. Организаторами выступали активисты главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом согласованным местом проведения акции оппозиции в Москве стал проспект Сахарова, однако в вечер перед митингом Навальный призвал своих сторонников приходить протестовать на Тверскую, где одновременно проходил фестиваль в честь Дня России.

Видео: Навальный LIVE

Акции в Москве на Тверской улице и в Петербурге на Марсовом поле закончились массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек, по данным МВД — 150.