«Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями

АФК «Система» обратилась в Центробанк с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком ее акций, сообщило агентство «Интерфакс» в четверг со ссылкой на ее официального представителя Сергея Копытова. Копытов подтвердил это РБК.

Накануне, 20 июня, на новостях о завершении судебного спора с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. котировки «Системы» на Московской бирже всего за несколько минут взлетели на 17,5%, до 15,365 тыс. руб. за бумагу, а капитализация — до 148,3 млрд руб. При этом объем торгов акциями АФК вырос в десятки раз. За день инвесторы совершили 34 тыс. сделки на 1,7 млрд руб. При этом днем ранее инвесторы заключили лишь 5 тыс. сделок с акциями корпорации на общую сумму 157,8 млн руб.

Но пресс-служба «Роснефти» достаточно быстро дезавуировала сообщения о том, что отозвала иск к «Системе» из Арбитражного суда Башкирии. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что ходатайство об отзыве иска, направленное во вторник в суд, — фальшивка. По его словам, бланк «Роснефти» был «грубо» подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента компании по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента подконтрольной «Роснефти» «Башнефти» Андрея Шишкина. Леонтьев также добавил, что компания уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто направил это ходатайство.

В среду, 21 июня, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в разговоре с журналистами назвал это ходатайство «провокацией». По информации Сечина, сама ​«Система» не продавала свои бумаги в момент ажиотажа на бирже. «Вообще сказать, продавала не она. А взаимосвязи должны выяснить другие люди», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).