Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы

Родители умершей певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга Фриске обжаловали в Петровском суде решение суда о взыскании с них более 21 млн руб, которые выделил Русфонд на лечение артистки. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Москвы Андрей Шаров, передает «РИА Новости».

По его словам, родители Жанны Фриске подали апелляцию в суд 16 июня.

Петровский суд Москвы 19 мая обязал родственников Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 млн руб, которые были собраны на лечение певицы от рака. Ответчиками были не только родственники певицы, но и ее несовершеннолетний сын Платон, интересы которого представляет Дмитрий Шепелев. Также суд постановил оплатить пошлины в размере 60 тыс. руб.

Фриске умерла от рака в 2015 году. В 2014 году Русфонд начал сбор средств на лечении певицы. Всего было собрано более 25 млн руб. Русфонд заявил, что представители Фриске отчитались об использовании только 4,12 млн руб., а куда были потрачены остальные средства фонду не было известно. Он предполагает, что они были похищены.

Решение Петровского суда также планировал обжаловать Дмитрий Шепелев. «Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына (Платона — прим.РБК)», — говорил он. Шепелев подчеркнул, что он и Платон «не прикасались» к деньгам Русфонда. Он отметил, есть доказательства, что за несколько недель до смерти Жанны Фриски ее мать Ольга сняла деньги, но как именно были потрачены средства Шепепев не знает.