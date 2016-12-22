Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,00 59,25 EUR Нал. 66,91 66,05 USD Бирж. 59,55 -0,09 EUR Бирж. 66,33 -0,02 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,11 +0,00 ММВБ 1851,37 -0,35% РТС 979,39 -0,17% Brent 46,16 +0,70% DJIA 21477,98 +0,05% Nasdaq 6214,61 +0,43% FTSE 7465,18 -0,10%
Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы
Лента новостей
Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике 17:20, Политика Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда 17:13, Бизнес Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка 17:09, Общество В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе 17:06, Политика Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина 17:03, Бизнес Польша отказалась от российского газа из Германии из-за низкого качества 16:56, Бизнес 9 самых быстрых автомобилей в мире 16:31, Авто  В Дагестане нашли тело второго пропавшего в Каспийском море подростка 16:22, Общество Медведев отправил замглавы Росавиации Махова в отставку 16:12, Политика СМИ сообщили об итогах повторной экпертизы крови «пьяного» мальчика 15:57, Общество Трех российских бегунов дисквалифицировали на четыре года за допинг 15:55, Спорт Санкции и поддержка: итоги визита Петра Порошенко в США 15:52, Политика Шойгу увидел «антироссийский курс» в международных учениях НАТО 15:49, Политика Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара 15:29, Политика Путь через блокчейн: как Китай осваивает новые финансовые технологии 15:18, Мнение Опубликовано видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО 15:12, Политика  Алишер Усманов избран почетным гражданином Казани 15:12, Общество Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» по делу о хищении 15:08, Общество Присяжные удалятся на вердикт по делу Немцова 22 июня 14:46, Политика Британская королева указала парламенту дорогу к Brexit 14:46, Политика «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы 14:40, Политика Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна 14:33, Фотогалерея  Парламент Румынии отстранил от власти премьер-министра 14:26, Общество В заповеднике на Байкале произошли два лесных пожара 14:13, Общество «Новая газета» попросила Кадырова о содействии в опросе Геремеева 13:42, Политика Кремль отказался давать публичную оценку встрече Порошенко и Трампа 13:31, Политика
Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы
Общество, 17:34
0
Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы

Родители умершей певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга Фриске обжаловали в Петровском суде решение суда о взыскании с них более 21 млн руб, которые выделил Русфонд на лечение артистки. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Москвы Андрей Шаров, передает «РИА Новости».

По его словам, родители Жанны Фриске подали апелляцию в суд 16 июня.

Петровский суд Москвы 19 мая обязал родственников Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 млн руб, которые были собраны на лечение певицы от рака. Ответчиками были не только родственники певицы, но и ее несовершеннолетний сын Платон, интересы которого представляет Дмитрий Шепелев. Также суд постановил оплатить пошлины в размере 60 тыс. руб.

Фриске умерла от рака в 2015 году. В 2014 году Русфонд начал сбор средств на лечении певицы. Всего было собрано более 25 млн руб. Русфонд заявил, что представители Фриске отчитались об использовании только 4,12 млн руб., а куда были потрачены остальные средства фонду не было известно. Он предполагает, что они были похищены.

Решение Петровского суда также планировал обжаловать Дмитрий Шепелев. «Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына (Платона — прим.РБК)», — говорил он. Шепелев подчеркнул, что он и Платон «не прикасались» к деньгам Русфонда. Он отметил, есть доказательства, что за несколько недель до смерти Жанны Фриски ее мать Ольга сняла деньги, но как именно были потрачены средства Шепепев не знает.

Теги: Жанна Фриске , благотворительный фонд , «Русфонд»
Главное
Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» по делу о хищении Общество
Материалы по теме
Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске Общество
Суд обязал родственников Фриске вернуть почти 22 млн руб. «Русфонду» Общество
Родители и сын Жанны Фриске стали ответчиками по иску «Русфонда» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку