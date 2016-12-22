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Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина
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Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина
Бизнес, 17:03
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Сечин заявил о возврате к вопросу о дивидендах после поручения Путина

Компания «Роснефть» вернется к вопросу о выплате дивидендов «Роснефти» в размере 50% от чистой прибыли. Об этом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Речь идет о таком объеме дивидендов по итогам 2017 года. Будем обсуждать с акционерами», — сказал он.

Накануне, 20 июня, президент Владимир Путин на встрече с Игорем Сечиным поручил обсудить на ближайшем собрании акционеров вопрос о выплате дивидендов «Роснефти» в размере 50%. Как сообщал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания поставит на собрании акционеров этот вопрос. Речь, по словам Леонтьева, шла только о выплате за 2017 год, так как увеличить выплату дивидендов за прошлый год «технически невозможно».

Путин попросил Сечина направить 50% прибыли «Роснефти» на дивиденды
Бизнес

Годовое собрание акционеров «Роснефти» пройдет 22 июня в Сочи. Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз», владеющий 50% плюс одна акция, второй крупнейший акционер — британская BP (владеет 19,75% акций). Ранее совет директоров «Роснефти» рекомендовал годовому собранию направить на дивиденды по итогам 2016 года 35% чистой прибыли компании по МСФО, что составляет 63,377 млрд руб.

Кроме того, на встрече 20 июня Путин предложил разработать новую стратегию развития компании в изменившихся условиях мирового рынка нефти. Президент предложил Сечину «выработать новую стратегию компании». При этом глава компании заявил, что «Роснефть» уже разрабатывает такую стратегию, «чтобы иметь возможность отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят».

Теги: Владимир Путин , Игорь Сечин , «Роснефть»
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