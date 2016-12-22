В Дагестане нашли тело второго пропавшего в Каспийском море подростка

В Дагестане нашли тело второго подростка, которого унесло во время купания в Каспии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, передает «Интерфакс».



Инцидент произошел во вторник, 20 июня, в городе Дербент, сообщалось на сайте местного управления Следственного комитета. Трое подростков купались в море, когда их «по неустановленным причинам» унесло от берега. Затем тело одного из них, 17-летнего мальчика, было выброшено волнами.

Как рассказали в МЧС, на данный момент продолжаются поиски третьего пропавшего. В них принимают участие 32 спасателя, 150 волонтеров и десять единиц техники. Подростка ищут от устья реки Самур до побережья города Избербаша, отметили в ведомства. В МЧС добавили, что поиски осложнены из-за плохой погоды и высоких волн.

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.